В Белгородской области росгвардейцы навестили воспитанников Центра социальной помощи

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Представители Управления Росгвардии по Белгородской области в рамках региональной акции «Подари улыбку детям» навестили воспитанников Центра социальной помощи семье и детям «Семья». Росгвардейцы подарили детям игрушки, спортивный инвентарь, сладости и фрукты, передали Центру более 30 книг. Также они рассказали детям о своих служебных буднях, а те в свою очередь представили вниманию гостей ярмарку поделок и рассказали стихи.

Представители ведомства пообещали ребятам познакомить их со спецификой работы спецподразделений и провести «День открытых дверей Росгвардии». Правоохранители уже были в Центре в апреле этого года, где руководство обсудило дальнейшее сотрудничество и план совместных мероприятий по социальной помощи и патриотической работе с воспитанниками учреждения

- Визиты представителей вашего ведомства оставляют у детей неизгладимое впечатление. После вашего первого визита многие ребята изъявили желание связать свою дальнейшую жизнь с работой в правоохранительных органах, - со словами благодарности обратился к командованию ведомства директор Центра Василий Кондратенко.