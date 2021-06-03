В Белгородской области наградили юных художников

Лучшие работы молодых художников представлены на выставке «Белгородская палитра» в Белгородском художественном музее. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области наградили победителей ежегодного конкурса юных художников «Белгородская палитра-2021». Проводят его уже в шестнадцатый раз

«В этом году в конкурсе, посвященном 60-летию первого полета в космос Ю.А. Гагарина, участвовали 95 человек от 17 до 25 лет», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Это студенты вузов и ссузов Белгородской области. На суд жюри они представили 103 работы.

Победителем конкурса стала студентка Белгородского института искусств и культуры Татьяна Бобыкина с плакатом «108 минут». Обладательница Гран-при получила в награду памятный кубок «Белгородская палитра» и премию.

За первое место в конкурсе дипломы и денежные призы вручили Тимуру Валиеву, Глебу Максимову, Веронике Шлычковой, Полине Казыковой, Руслану Полохало. Дипломами и памятными подарками наградили и юных художников, занявших вторые и третьи места.

Лучшие работы молодых художников представлены на выставке «Белгородская палитра» в Белгородском художественном музее. Работать она будет до 29 июня. Электронная версия выставки будет размещена на сайте музея в разделе «Виртуальные выставки».