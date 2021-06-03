На ПМЭФ-2021 Белгородская область подпишет соглашения на 400 миллиардов рублей

Вячеслав Гладков. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На ПМЭФ-2021, стартовавшем накануне, Белгородская область подпишет соглашения на 400 миллиардов рублей.

«XXIV Петербургский международный экономический форум стартовал, - написал глава нашего региона Вячеслав Гладков. - Мы к нему долго готовились. В эти два дня подпишем соглашения с крупными компаниями на сумму, превышающую 400 миллиардов рублей.

«Эти инвестиции - новые возможности, рабочие места для местного населения и вливания в бюджет, которые позволят решать насущные вопросы, которые ставят передо мной жители Белгородской области. А самое главное, что это шаг к достижению нашей главной цели - увеличению ВРП Белгородской области в два раза».

СПРАВКА «КП»

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) - ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере, проводимое в Санкт-Петербурге с 1997 года и с 2005 года при участии президента России.

Каждый год количество участников превышает 10 тысяч человек, которые приезжают более чем из 120 стран. Основная аудитория форума - руководители крупнейших российских и иностранных компаний, главы государств и политические лидеры, председатели правительств, вице-премьеры, министры, губернаторы.