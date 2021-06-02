3 июня в Белгородской области ожидаются дожди, грозы и сильный ветер

Местами порывы до 18-ти метров в секунду. Фото: Алексей ФОКИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 3 июня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью и днем местами кратковременные дожди и грозы.

Ветер северо-восточный от восьми до 13-ти метров в секунду, местами порывы до 18-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью - от плюс восьми до плюс 13-ти градусов; днем – от 17-ти до 22-х градусов тепла.

В Белгороде ночью – от десяти до 12-ти градусов выше ноля, днем – от плюс 15-ти до плюс 17-ти градусов.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «112». «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области 8(4722) 39-99-99.