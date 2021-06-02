Еще 63 жителя Белгородской области заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса умерли 696 человек.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончался еще один пациент с подтвержденным COVID-19.
Это жительница Старооскольского городского округа 1949 года рождения, проходившая лечение Старооскольской окружной больнице.
За это же время 63 пациента заболели, а выздоровели – 107.
Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 38909 человек, выздоровели – 34555, умерли – 696.