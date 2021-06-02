Белгородские школьницы победили в конкурсе «Полицейский Дядя Степа»

За свою поделку наши юные землячки получат ценные подарки от МВД России и дипломы от Общественного совета при ведомстве. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

«Стали известны победители финального этапа всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа», - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Ребятам предлагалось изготовить поделки из различных материалов (бумаги, картона, фанеры, дерева, глины, гипса, стекла, пластилина, камня, текстиля).

Для участия в финальном этапе конкурса поступило 93 работы, фотографии которых были размещены на официальном сайте МВД России.

По итогам онлайн-голосования, в котором приняли участие более 13 тысяч человек, в возрастной группе от 9-ти до 11-ти лет победителями стали Софья Карпенко и Софья Янчук из муниципального бюджетного учреждения культуры «Вейделевский центр ремесел» Белгородской области.

Наши юные землячки получат ценные подарки от МВД России и дипломы от Общественного совета при ведомстве.