Белгородские ракетомоделисты стали 6-кратными призерами Кубка мира

Александр Широбоков и Александр Ворнавской выполнили норматив на присвоение звания «Мастер спорта России». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Прошедший на аэродроме «Алферьево» Московского авиационного института (МАИ) этап Кубка мира – один из раундов отбора в состав национальной сборной для участия в чемпионате Мира.

Спортсмены из Нового Оскола заняли шесть призовых мест.

В юношеском зачете в спортивных классах Артем Кровзан занял первое и второе места, Илья Фартушин – второе, а Вадим Жданов – третье.

Александр Ворнавской стал бронзовым призером в общем зачете в классе радиоуправляемых ракетопланов. Александр Широбоков поднялся на первую ступень пьедестала в классе радиоуправляемых ракетопланов.

В рамках соревнований МАИ провел первую Всероссийскую научно-техническую конференцию «Юный инженер», посвященную 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос.

Защищая свои проекты, ребята также завоевали дипломы различного достоинства, а Александр Широбоков и Александр Ворнавской выполнили норматив на присвоение звания «Мастер спорта России».