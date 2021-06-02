Белгородские ракетомоделисты стали 6-кратными призерами Кубка мира

Александр Широбоков и Александр Ворнавской выполнили норматив на присвоение звания «Мастер спорта России».
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Прошедший на аэродроме «Алферьево» Московского авиационного института (МАИ) этап Кубка мира – один из раундов отбора в состав национальной сборной для участия в чемпионате Мира.
Спортсмены из Нового Оскола заняли шесть призовых мест.
В юношеском зачете в спортивных классах Артем Кровзан занял первое и второе места, Илья Фартушин – второе, а Вадим Жданов – третье.
Александр Ворнавской стал бронзовым призером в общем зачете в классе радиоуправляемых ракетопланов. Александр Широбоков поднялся на первую ступень пьедестала в классе радиоуправляемых ракетопланов.
В рамках соревнований МАИ провел первую Всероссийскую научно-техническую конференцию «Юный инженер», посвященную 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос.
Защищая свои проекты, ребята также завоевали дипломы различного достоинства, а Александр Широбоков и Александр Ворнавской выполнили норматив на присвоение звания «Мастер спорта России».