В Белгородской области финиширует посевная кампания

Кукуруза на зерно и гречиха засеяны на 98 и 80 процентов соответственно. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Посевная в Белгородской области близится к завершению.

«Яровые зерновые и зернобобовые заняли практически все отведенные под них площади – 334 из 344 тысяч гектаров», - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Наиболее поздние – кукуруза на зерно и гречиха – засеяны на 98 и 80 процентов соответственно. Технические культуры расположились на 515 тысячах из отведенных под них почти 525 тысяч гектаров.

Сев сахарной свеклы полностью завершен, подсолнечник занял 165,5 тысяч гектаров из плановых 168, а соя высеяна на 288 тысячах гектаров из почти 294 тысяч.

Сегодня в хозяйствах области досевают кормовые культуры. Основная из них – кукуруза на силос – заняла уже 94 процентах посевных площадей, многолетние и однолетние травы посеяны на 84-х и 87-ми процентах площади соответственно.