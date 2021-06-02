Под Белгородом открыли новый детский сад

На территории детского сада размещена площадка с безопасным покрытием, метеоплощадка и площадка, где малыши могут изучать правила дорожного движения. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В селе Дальняя Игуменка Корочанского района открылся детский сад «Улыбка», рассчитанный на 80 мест.

Корпус образовательного учреждения имеет четыре групповые ячейки, в составе которых: приемная, игровая комната, спальня, а также предусмотрен просторный музыкально-спортивный зал. Все помещения детского сада оснащены современной мебелью и оборудованием.

«В здании «Улыбки» оборудованы кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, в учреждении имеется медицинский блок, в состав которого входят кабинет врача и процедурный кабинет, для организации присмотра и ухода за детьми оборудованы пищеблок и прачечная», - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Кроме того, созданы условия доступности для инвалидов, детей-инвалидов и других маломобильных групп населения: безбарьерный доступ в здание и другие помещения, наличие специально оборудованной душевой и санитарной комнаты.

На территории детского сада размещены четыре современные игровые площадки с прорезиненным покрытием, спортивная площадка с безопасным покрытием, метеоплощадка и площадка, где малыши могут изучать правила дорожного движения.