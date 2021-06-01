Росгвардейцы навестили воспитанников Белгородского дома ребенка в День защиты детей

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Руководство Управления Росгвардии по Белгородской области в рамках благотворительной акции «Подари улыбку детям» посетило Белгородский дом ребенка. Росгвардейцы принесли детям фрукты и сладкие подарки. Воспитатели вместе с детьми подготовили праздничную концертную программу гостям мероприятия, в числе которых были заместитель начальника Управления Росгвардии по Белгородской области полковник полиции Алексей Арбузов, мэр Белгорода Юрий Галдун, представители региональных УМВД и Прокуратуры.

- Наши сотрудники принимают участие в подобных акациях по зову сердца, искренне желая принести доброту и радость детям, ведь дети – это самое главное, что есть в нашей жизни. Мы надеемся, что нам удалось порадовать вас своими небольшими подарками, - обратился к воспитанникам социального учреждения полковник полиции Алексей Арбузов.

Представители Росгвардии и руководитель Белгородского дома ребенка Валентина Шамборская обсудили дальнейшие этапы взаимодействия и возможной социальной помощи.