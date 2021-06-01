Белгородские гиревики завоевали на чемпионате Европы пять медалей

Воспитанница СШ Оскол Алеся Щекина (вторая справа) завоевала серебряную медаль среди юниорок в весовой категории 68+ килограммов. Фото ЦСП Белгородской области.

В Казани состоялся чемпионат Европы по гиревому спорту с участием свыше 300 спортсменов из 11-ти стран.

В составе сборной команды России выступили четверо белгородских спортсменов.

Воспитанник СШОР №5 г. Белгорода Сергей Кирюхин (тренер Андрей Вильган) стал первым в командной эстафете среди юниоров.

Среди мужчин в весовой категории 95 кг второе место занял спортсмен-инструктор ЦСП Белгородской области Олег Дьячков (тренер Сергей Меркулин).

Среди юниоров Илья Розмазнин (тренер Сергей Сылка) дважды поднимался на вторую ступень пьедестала почета - в весовой категории 95+ килограммов в двоеборье и в командной эстафете в толчке длинным циклом.

Воспитанница СШ Оскол Алеся Щекина (тренер Константин Ермаков) завоевала серебряную медаль среди юниорок в весовой категории 68+ килограммов.