Белгородские ФСБшники задержали иркутского наркодилера

Яковлевский районный суд приговорил подозреваемую к шести годам тюремного заключения в колонии общего режима.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Сотрудники УФСБ России по Белгородской области перекрыли транзитный канал через Белгородскую область поставок наркотического средства «а – PVP» и распространения его в регионах ЦФО.
По итогам оперативно-розыскных мероприятий была задержана гражданка России.
Следствие выяснило, что женщина причастна не только к незаконному поступлению в регион синтетических наркотических средств, но и к их сбыту в другие субъекты РФ. Так, прибыв на Белгородчину из Иркутской области, она намеревалась переместить шесть килограммов наркотиков в Ханты-Мансийск.
Яковлевский районный суд приговорил подозреваемую к шести годам тюремного заключения в колонии общего режима. Она признала свою вину во время судебного заседания.
«Приговор вступил в законную силу», - информирует пресс-служба УФСБ России по Белгородской области.