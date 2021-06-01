Белгородские ФСБшники задержали иркутского наркодилера

Яковлевский районный суд приговорил подозреваемую к шести годам тюремного заключения в колонии общего режима. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области перекрыли транзитный канал через Белгородскую область поставок наркотического средства «а – PVP» и распространения его в регионах ЦФО.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий была задержана гражданка России.

Следствие выяснило, что женщина причастна не только к незаконному поступлению в регион синтетических наркотических средств, но и к их сбыту в другие субъекты РФ. Так, прибыв на Белгородчину из Иркутской области, она намеревалась переместить шесть килограммов наркотиков в Ханты-Мансийск.

Яковлевский районный суд приговорил подозреваемую к шести годам тюремного заключения в колонии общего режима. Она признала свою вину во время судебного заседания.

«Приговор вступил в законную силу», - информирует пресс-служба УФСБ России по Белгородской области.