За неделю в Белгородской области произошло 13 пожаров в нежилых помещениях

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

За прошедшую неделю подразделения Федеральной противопожарной службы Белгородской области 13 раз выезжали на ликвидацию пожаров в нежилых помещениях.

В частности, 28 мая в 19 часов 17 минут поступило сообщение о возгорании сарая в поселке Ровеньки. На ликвидацию пожара незамедлительно выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 34. В результате огонь полностью уничтожил хозяйственную постройку. Предполагаемая причина пожара - самовозгорание веществ и материалов. Пожар был ликвидирован в 19 часов 42 минуты.

29 мая в 1 час 36 минут в селе Артельное Шебекинского городского округа загорелось неэксплуатируемое строение. Прибывшие к месту происшествия дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 52, № 12 и добровольная пожарная команда села Большетроицкое приступили к ликвидации пожара в заброшенном магазине, и в 2 часа 58 минут была объявлена полная ликвидация. В итоге огонь полностью уничтожил строение. Вероятная причина пожара - самовозгорание веществ и материалов.

В 23 часа 17 минут в городе Белгород в 3-м Малом переулке под одной кровлей горели баня, летняя кухня и сарай. В конечном счете, огонь повредил в бане кровлю на площади девяти квадратных метров. К пожару, по предварительной версии, могло привести нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Дежурный караул пожарно-спасательной части № 2 ликвидировал пожар в 23 часа 37 минут.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает: в случае происшествия звоните по Единому телефону пожарных и спасателей «101» или Единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99.