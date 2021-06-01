Более 300 тысяч белгородцев получили первый компонент вакцины от COVID-19

На территории Белгородчины работают 75 прививочных площадок и 82 мобильные группы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, по состоянию на 1 июня полный курс вакцинации прошли 223 392 человека, один компонент вакцины поставили 307 641 житель области.

На днях в регион поступил очередной транш «Спутник V» для вакцинации 18 800 белгородцев. Сейчас доля привитых жителей составляет 40 процентов от подлежащих вакцинации населения.

На территории Белгородчины работают 75 прививочных площадок и 82 мобильные группы.