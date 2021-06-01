Под Белгородом автоинспекторы доставили задыхавшегося ребенка в больницу

Так как мальчик задыхался и терял сознание, полицейские приняли решение действовать незамедлительно. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Минувшим вечером на улице Кирова города Губкина мужчина призывал на помощь наряд ДПС.

По его просьбе старшина полиции Сергей Панков и старший лейтенант полиции Иван Лазаренко проследовали в сквер, где увидели женщину, которая делала искусственное дыхание и непрямой массаж сердца ребенку. Она пояснила, что ее шестилетний сын страдает неврологическим заболеванием.

Мальчику уже вызвали скорую помощь, но так как он задыхался и терял сознание, полицейские приняли решение действовать незамедлительно.

Оценив обстановку, правоохранители подхватили ребенка на руки, поместили в патрульный автомобиль и вместе с матерью оперативно доставили в лечебное учреждение.

В настоящее время он госпитализирован. Полицейские искренне желают ему скорейшего выздоровления.