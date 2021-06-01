Белгородская область присоединилась к полумарафону «ЗаБег.РФ»

Участники преодолели четыре дистанции разной сложности – один, пять, десять и 21,1 километров. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Уже ставший традиционным полумарафон «ЗаБег.РФ» прошел накануне одновременно в 85-ти городах страны.

Маршрут забега в Белгороде пролегал по Соборной площади, набережной реки Везелки и Гражданскому проспекту.

Участники преодолели четыре дистанции разной сложности – один, пять, десять и 21,1 километров.

Десять километров пробежал мэр областной столицы Юрий Галдун. Спортивную акцию он поддерживает в третий раз.

О празднике спорта, который проходит в областной столице, рассказал и глава Белгородской области Вячеслав Гладков у себя на странице в инстаграм. На старт он выйти не смог, находится в командировке. «Надеюсь, что присоединюсь к участникам полумарафона, который будет проходить осенью», - написал глава региона.