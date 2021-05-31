В первый день лета в Белгородской области ожидаются дожди

Ночью без существенных осадков, днем местами небольшие дожди. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

По данным белгородских синоптиков, завтра, 1 июня ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью без существенных осадков, днем местами небольшие дожди.

Ветер северный, ночью - от пяти до десяти метров в секунду, днем – от восьми до 13-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от шести до 11-ти градусов выше ноля, днем – от плюс 15-ти до плюс 20-ти градусов.

В Белгороде ночью - от восьми до десяти градусов выше ноля, днем – от 15-ти до 17-ти градусов тепла.

Осадки в виде дождя могут также осложнить дорожную ситуацию. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Убедитесь в исправности тормозной системы, проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.