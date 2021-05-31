Еще два жителя Белгородской области умерли от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса вылечились 34370 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Старооскольского городского округа 1928 года рождения и жительница Красненского района 1937 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 60 пациентов заболели, а выздоровели – 22.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 38787 человек, выздоровели – 34370, умерли – 692.