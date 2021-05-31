Белгород
Еще
Радио
Белгород
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт31 мая 2021 14:29

В Белгороде состоится благотворительный турнир по мини-футболу

Матчи будут проходить все лето
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
За время турнира каждая команда сыграет порядка десяти матчей. Афиша организаторов.

За время турнира каждая команда сыграет порядка десяти матчей. Афиша организаторов.

С 5 июня по 25 августа в Белгороде будет проходить благотворительный турнир по мини-футболу «Твоя игра».

Организация «Святое Белогорье против детского рака» приглашает жителей областного центра объединиться для помощи детям, страдающим тяжелыми заболеваниями.

Команду можно зарегистрировать для участия в двух лигах: семейной и корпоративной. Обязательное условие для участников семейной лиги – присутствие в составе команды двоих игроков младше 18 лет. Игроки корпоративной лиги должны быть старше 18 лет.

«Каждое лето у нас во дворе играют в футбол. Если добавить в игру особенный, добрый смысл, можно не только играть, но еще и при этом спасать детские жизни», - уверена координатор проектов Ирина Авдеева.

Для участия в турнире нужно собрать команду и отправить заявку на участие.

«Играть будем все лето в выходные и будние дни. За время турнира каждая команда сыграет порядка десяти матчей. А в августе определим победителя Семейной и Корпоративной Лиги. Им станет команда, набравшая большее количество очков».

Первая игра состоится 5 июня на футбольной площадке Парка Победы. Следить за расписанием матчей можно в группе в VK.