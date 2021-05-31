В Белгороде состоится благотворительный турнир по мини-футболу

За время турнира каждая команда сыграет порядка десяти матчей. Афиша организаторов.

С 5 июня по 25 августа в Белгороде будет проходить благотворительный турнир по мини-футболу «Твоя игра».

Организация «Святое Белогорье против детского рака» приглашает жителей областного центра объединиться для помощи детям, страдающим тяжелыми заболеваниями.

Команду можно зарегистрировать для участия в двух лигах: семейной и корпоративной. Обязательное условие для участников семейной лиги – присутствие в составе команды двоих игроков младше 18 лет. Игроки корпоративной лиги должны быть старше 18 лет.

«Каждое лето у нас во дворе играют в футбол. Если добавить в игру особенный, добрый смысл, можно не только играть, но еще и при этом спасать детские жизни», - уверена координатор проектов Ирина Авдеева.

Для участия в турнире нужно собрать команду и отправить заявку на участие.

«Играть будем все лето в выходные и будние дни. За время турнира каждая команда сыграет порядка десяти матчей. А в августе определим победителя Семейной и Корпоративной Лиги. Им станет команда, набравшая большее количество очков».

Первая игра состоится 5 июня на футбольной площадке Парка Победы. Следить за расписанием матчей можно в группе в VK.