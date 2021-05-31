Мобильные пункты будут работать в будние дни с 18:00 до 20:00. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«С 1 по 25 июня в Белгородской области начнут работу мобильные пункты вакцинации животных против бешенства», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Для удобства владельцев четвероногих составлен график проведения вакцинации с указанием адреса и даты. Достаточно привести питомца к указанному времени, не забыв ветеринарный паспорт, если он есть.

Мобильные пункты будут работать в будние дни с 18:00 до 20:00, в субботу 5 июня - с 14:00 до 18:00. Вакцинация бесплатная.

Адреса работы мобильных пунктов:

1 июня - ул. Дружбы, 29 и 1-й Кирпичный переулок, 12

2 июня - ул. Выгонная, 21

3 июня – ул. Корочанская, 407а и ул. Декабристов, 7

4 июня – ул. Апанасенко, 1

5 июня – ул. Пушкарная, 16 (с 14:00 ч до 16:00 ч.) и ул. Донецкая, 84 (с 16:00 ч. до 18:00 ч.)

7 июня – ул. Везельская, 156 (парковка) и ул. Песчаная, 30

8 июня – ул. Красносельская, 37б (парковка магазина) и ул. Юбилейная, 11

9 июня – ул. Крупской, 2 и тупик Купянского переулка, д.20

10 июня – 2й Красноармейский пер. и ул.Урожайная, 18

15 июня – 2-й Индустиальный переулок, д.1

16 июня – ул.3-го Интернационала, 18

17 июня – ул. Чапаева, 123

18 июня - ул. Чичерина, 14

22 июня – ул. 8 Марта, 170 (парковка возле церкви)

23 июня – ул. Сосновая, 12а (парковка)

24 июня – ул. Овражная, 78

25 июня – ул. Дальняя Тихая, 8.

Уточнить информацию можно по телефону городской ветстанции: +7 (4722) 26-26-61.