Мобильные пункты будут работать в будние дни с 18:00 до 20:00.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
«С 1 по 25 июня в Белгородской области начнут работу мобильные пункты вакцинации животных против бешенства», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Для удобства владельцев четвероногих составлен график проведения вакцинации с указанием адреса и даты. Достаточно привести питомца к указанному времени, не забыв ветеринарный паспорт, если он есть.
Мобильные пункты будут работать в будние дни с 18:00 до 20:00, в субботу 5 июня - с 14:00 до 18:00. Вакцинация бесплатная.
Адреса работы мобильных пунктов:
1 июня - ул. Дружбы, 29 и 1-й Кирпичный переулок, 12
2 июня - ул. Выгонная, 21
3 июня – ул. Корочанская, 407а и ул. Декабристов, 7
4 июня – ул. Апанасенко, 1
5 июня – ул. Пушкарная, 16 (с 14:00 ч до 16:00 ч.) и ул. Донецкая, 84 (с 16:00 ч. до 18:00 ч.)
7 июня – ул. Везельская, 156 (парковка) и ул. Песчаная, 30
8 июня – ул. Красносельская, 37б (парковка магазина) и ул. Юбилейная, 11
9 июня – ул. Крупской, 2 и тупик Купянского переулка, д.20
10 июня – 2й Красноармейский пер. и ул.Урожайная, 18
15 июня – 2-й Индустиальный переулок, д.1
16 июня – ул.3-го Интернационала, 18
17 июня – ул. Чапаева, 123
18 июня - ул. Чичерина, 14
22 июня – ул. 8 Марта, 170 (парковка возле церкви)
23 июня – ул. Сосновая, 12а (парковка)
24 июня – ул. Овражная, 78
25 июня – ул. Дальняя Тихая, 8.
Уточнить информацию можно по телефону городской ветстанции: +7 (4722) 26-26-61.