«Дети о Белгородской черте»: 1 июня в галерее фотоискусства откроется новая выставка

Над арт-объектом трудилось 12 творческих объединений. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

1 июня в Белгородской галерее фотоискусства им. В.А. Собровина откроется новая выставка «Дети о Белгородской черте».

«На экспозиции собраны творческие работы учащихся Белгородского областного дворца детского творчества и школьников региона, которые принимали участие в исторической онлайн-игре «Богатырская сила Белгородской черты», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Это рукотворные книги, видеоролики и уникальный арт-объект «Города-крепости Белгородской черты» – 12 макетов городов, располагавшихся в XVII веке на территории современной Белгородской области.

«Над арт-объектом трудилось 12 творческих объединений, - рассказала педагог Белгородского областного дворца детского творчества Алена Бушнева. - Интерес всех вовлеченных участников возрастал по мере погружения в тему: Мы проводили даже тематические игры по истории городов-крепостей Белгородской черты. В итоге нам удалось объединить в творческом процессе более двухсот детей, их родителей, педагогов самых разных направлений».

Открытие выставки - это часть областного просветительского проекта «Детям о Белгородской черте» региональной общественной организации «Историческое общество «Ратник», который реализуют при поддержке Фонда президентских грантов и департамента образования Белгородской области.