Почти 30 тысяч несовершеннолетних жителей Белгородской области будут работать летом

14-летний школьник не должен быть занят более четырех часов в день. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

«Около 30 тысяч несовершеннолетних жителей Белгородской области планируют трудоустроить на временную работу этим летом», - сообщает пресс-служба администрации губернатора и правительства региона.

Работать юные белгородцы смогут с 1 июня по 31 августа.

Школьников в основном задействуют в благоустройстве территорий, трудиться они будут и в лагерях при образовательных учреждениях. Учащиеся ссузов, как правило, подрабатывают на предприятиях якорных работодателей учебных заведений региона.

Оформляют на работу несовершеннолетних с соблюдением всех требований Трудового законодательства РФ, обязательно учитывая продолжительность ежедневной работы – к примеру, 14-летний школьник не должен быть занят более четырех часов в день.

Определены также категории работ, запрещающих трудоустройство подростков.

Несовершеннолетних нельзя задействовать на предприятиях с вредными или опасными условиями труда, на подземных работах, в производстве, перевозке и торговле спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными препаратами.

Заработную плату подросткам устанавливают не ниже МРОТ, материальную поддержку от 1500 до 2250 тысяч рублей выплачивает служба занятости.

По поручению главы региона Вячеслава Гладкова, в этом году планы по трудоустройству несовершеннолетних в летних период увеличены в несколько раз. В Белгородской области летом работу найдет практически каждый второй подросток.