В Белгороде построят семь домов для детей-сирот

Каждый дом площадью около 350 квадратных метров разделят на восемь индивидуальных квартир. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В Белгороде возведут семь двухэтажных домов для детей сирот.

«Речь идет о возведении обычных домов в зоне индивидуального жилищного строительства, поэтому дополнительных неудобств местным жителям предстоящие работы не принесут», - сообщает пресс-служба городской администрации.

Каждый дом площадью около 350 квадратных метров разделят на восемь индивидуальных квартир.

Завершить стройку планируют в ноябре нынешнего года.

Один из домов - по адресу ул. Орлова, 82 - строится на земельном участке, который ранее был отведен под поликлинику. Но с учетом потребностей развития микрорайона под строительство медицинского комплекса предусмотрен соседний земельный участок, находящийся в более пригодном для этого месте - ближе к имеющемуся там магазину и общественному центру.

Квартиры в новых домах получат 56 сирот, которые были включены в очередь на получение жилья в соответствии с Федеральным законом.