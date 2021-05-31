Белгородский «Салют» прервал серию из трех домашних поражений

Следующий матч белгородцы проведут 4 июня в гостях с худшей командой турнира - дублем воронежского «Факела». Фото fcsalyut.ru.

В рамках 27-го тура первенства ПФЛ белгородский «Салют» одолел на своем поле «Калугу» - 3:1.

Счет в матче на 10-й минуте открыли гости – отличился форвард Николай Суханов. Но уже к исходу получаса игры белгородцы не только восстановили равновесие, но и практически сняли все вопросы о победителе встречи.

Дублем отметился нападающий Денис Грибанов: на 13-й минуте он реализовал пенальти, а на 26-й – поразил цель ударом с игры. Автором победного гола стал форвард Кирилл Бурыкин – 21-я минута.

Во втором тайме белгородские любители футбола не увидели результативных атак, и счет первых 45-ти минут оказался окончательным.

Состав «Салюта»: Цыгулев, Семейкин, Мастеров, Басов, Есин (Плотников, 89), Корнеев, Худобко (Кучерявченко, 90), Манаев (Жилмостных, 69), Бурыкин (Ивантеев, 83), Дегтев, Грибанов (Матвевнин, 88).

Таким образом, белгородцы прервали домашнюю серию из трех поражений, выиграв на своем поле впервые с 18 апреля. До победы над «Калугой» подопечные Валерия Есипова поочередно уступили липецкому «Металлургу» (0:1), «Рязани» (0:2) и «Кванту» (1:2).

За три тура до финиша чемпионата «Салют» делит третье - пятое места в группе 3 с раменским «Сатурном» и «Саратовым». В активе каждой из команд по 51-му очку. У лидирующего липецкого «Металлурга» 60 баллов, у «Рязани» - 53.

В бомбардирской гонке Грибанов вышел на второе место. В его активе стало 14 голов. Больше только у рязанца Владислава Фасхутдинова – 17.

Следующий матч белгородцы проведут 4 июня в гостях с худшей командой турнира - дублем воронежского «Факела» (16-е место, 19 очков). Начало игры в 15:00.