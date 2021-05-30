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Здоровье30 мая 2021 12:00

Еще 61 житель Белгородской области заболел коронавирусом

Тем временем за минувшие сутки в регионе 22 человека вылечились от COVID-19
Алексей СЕРГУНИН
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Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса умерли 690 человек.

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса умерли 690 человек.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончался еще один пациент с подтвержденным COVID-19.

Это житель Белгородского района 1931 года рождения, проходивший лечение в Детской областной клинической больнице.

За это же время 61 пациент заболел, а выздоровели – 22.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 38727 человек, выздоровели – 34348, умерли – 690.

Коронавирус Covid-19