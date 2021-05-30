Еще 61 житель Белгородской области заболел коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса умерли 690 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончался еще один пациент с подтвержденным COVID-19.

Это житель Белгородского района 1931 года рождения, проходивший лечение в Детской областной клинической больнице.

За это же время 61 пациент заболел, а выздоровели – 22.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 38727 человек, выздоровели – 34348, умерли – 690.