Свыше 218 тысяч белгородцев полностью прошли вакцинацию от коронавируса

Первым компонентом в регионе привились свыше 294 тысяч человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«39 процентов подлежащих вакцинации жителей региона уже поставили прививку от COVID-19», - сообщает оперштаб Белгородской области по коронавирусу.

Первым компонентом привились свыше 294 тысяч человек, полностью завершили вакцинацию более 218 тысяч жителей области.

В ближайшие дни ожидается еще поставка «Спутника V», рассчитанная на вакцинацию 20 тысяч белгородцев.

Глава регионального депздрава Андрей Иконников назвал ситуацию с количеством заболевших стабильной, но без улучшений - ежедневно 60 - 70 человек заболевают. Госпитализация также не снижается, больные становятся тяжелее.