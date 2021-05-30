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Общество30 мая 2021 11:30

С 1 июня на Белгородчине откроется горячая линия по вопросам взыскания алиментов

Она будет работать в ежедневном режиме с 9:00 до 18:00
Алексей СЕРГУНИН
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Телефон горячей линии - 8 (4722) 31-31-70. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Телефон горячей линии - 8 (4722) 31-31-70. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Как сообщили «КП» в пресс-службе УФССП России по Белгородской области, для жителей региона с 1 июня начнет работать горячая линия по вопросам по вопросам, касающимся выплаты алиментов, исполнения судебных решений, затрагивающих права и законные интересы детей.

Жители Белгородской области с 9:00 до 18:00 смогут задать вопросы должностным лицам региональной службы судебных приставов, позвонив по телефону: 8 (4722) 31-31-70.