Еще 123 жителя Белгородской области вылечились от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 38666 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Старооскольского городского округа 1937 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице, а также жительница Яковлевского городского округа 1943 года рождения, проходившая лечение в Детской областной клинической больнице.

За это же время 59 пациентов заболели, а выздоровели – 123.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 38666 человек, выздоровели – 34326, умерли – 689.