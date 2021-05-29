Еще 123 жителя Белгородской области вылечились от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 38666 человек.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.
Это жительница Старооскольского городского округа 1937 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице, а также жительница Яковлевского городского округа 1943 года рождения, проходившая лечение в Детской областной клинической больнице.
За это же время 59 пациентов заболели, а выздоровели – 123.
Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 38666 человек, выздоровели – 34326, умерли – 689.