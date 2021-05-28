В Белгороде руководитель организации больше 3 месяцев недоплачивал зарплату сотрудникам

В Белгороде руководитель предприятия недоплачивал зарплату подчиненным. Фото: "КП" Архив

В Белгороде в отношении директора строительной организации возбуждено уголовное дело за частичную невыплату зарплаты сотрудникам. Общая задолженность перед работниками составила более трех миллионов рублей.

По версии следствия, с января по сентябрь прошлого года руководитель предприятия частично не выплачивал зарплату 21 сотруднику. При этом доход от предпринимательской деятельности имелся и директор знал о задолженности по заработной плате перед подчиненными.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области, в октябре 2020 года в отношении этого же лица возбуждено уголовное дело по факту полной невыплаты заработной платы 91 работнику на сумму более 5 миллионов. Задолженность была погашена в ходе следствия. Расследование уголовного дела продолжается.