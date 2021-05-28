В Белгородской области с молотка уйдут автомобили, земельные участки и здания магазинов

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Как сообщают в пресс-службе УФССП по Белгородской области, в течение трех дней в июне будет выставлено на торги арестованное имущество должников.

10 июня с молотка уйдут 16 лотов на общую сумму 25 736 322 рубля. В числе выставленных на продажу окажутся жилые дома, квартиры, земельные участки. 16 июня будут реализованы 4 легковых и один грузовой автомобили. Начальная сумма лотов составит 2 551 455 рублей. 18 июня на торгах реализуют имущество должников по 14 позициям. Среди них рефрижератор, легковые и грузовые автомобили, мобильная сортировочная установка, два здания магазинов и земельные участки на общую сумму 36 358 660 рублей.

Торги пройдут в электронном формате. Информацию о проведении торгов можно узнать на сайте регионального УФССП.