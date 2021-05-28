Белгородка может лишиться свободы на 6 лет за кражу денег с чужой карты

Жительнице областного центра грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Фото: "КП" Архив

Житель Белгорода обратился в полицию с заявлением о пропаже денег с его банковской карты. 31-летний пострадавший сообщил, что со счета пропало около десяти тысяч рублей.

Оперативники установили личность злоумышленницы и задержали ее. По предварительным данным, 50-летняя белгородка нашла банковскую карту на улице и отправилась с ней по магазинам.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело за кражу с банковского счета. Жительнице областного центра грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.