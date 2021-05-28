За прошедшие сутки в Белгородской области произошло шесть ДТП

27 мая на территории Белгородской области совершено 6 дорожно-транспортных происшествий. Фото: "КП" Архив

По предварительным данным, в Белгороде 31-летняя автомобилистка на «Лада Гранта» не уступила дорогу и столкнулась с автобусом «ЛиАЗ-52967». В результате ДТП водитель и пассажиры легковушки, 68 и 49-летние женщины, получили телесные повреждения. Вечером того же дня 23-летняя автомобилистка на «Киа Рио» сбила на нерегулируемом пешеходном переходе 18-летнюю девушку. Пешехода с травмами госпитализировали.

В Валуйском горокруге 19-летняя девушка за рулем «Форд Мондео» при обгоне столкнулась с 16-летним мотоциклистом. У подростка не было прав на управление транспортом. В результате ДТП несовершеннолетний был госпитализирован с травмами.

Также в Валуйках 61-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-217230», двигаясь на запрещающий сигнал светофора, сбил на пешеходном переходе 13-летнюю девочку. Ребенок получил телесные повреждения.

В Алексеевском горокруге 33-летняя женщина за рулем «Опель Астра» на перекрестке не уступила дорогу и столкнулась с «Ниссан Альмера» под управлением 53-летнего водителя. После чего «Ниссанврезался в «Шевроле Нива» под управлением 53-летнего водителя. В результате происшествия водители автомобилей «Опель» и «Ниссан» получили телесные повреждения.

В Белгородском районе на 15 км автодороги «Крым-Комсомольский-Красиво» 36-летний водитель автомобиля «Ниссан Фуга» на большой скорости не справился с управлением, съехал в кювет, врезался в дерево и опрокинулся. Водитель получил травмы.