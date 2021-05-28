За 2020 год на белгородской границе задержали около 3000 нарушителей

Сотрудники КПП Пограничного управления пропустили через границу более полутора миллионов лиц и около 400 транспортных средств

Сегодня, 28 мая, профессиональный праздник отмечают все пограничники страны. В Белгородской и Воронежской областях подразделения Управления несут службу на территории 11 приграничных районов. В зоне ответственности пограничников 19 пунктов пропуска через российско-украинскую границу: 3 авиационных, 6 железнодорожных, 10 автомобильных.

Сейчас обстановка на Госгранице РФ изменилась, усложнились задачи Пограничной службы, возросли ее роль и значение в общей системе обеспечения безопасности государства. Главные задачи Управления - защита экономических интересов государства, участие в борьбе с международным терроризмом и организованной преступностью, контрабандой и незаконным оборотом наркотиков и оружия.

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По итогам 2020 года пограничники выявили около 3000 нарушителей пограничного режима и более 200 нарушителей режима в пунктах пропуска. Возбуждено более 50 уголовных дел за незаконное пересечение Государственной границы РФ.

Сотрудники КПП Пограничного управления пропустили через границу более полутора миллионов лиц и около 400 транспортных средств. Также регулярно пресекаются попытки незаконного перемещения товаров и грузов и нелегальных мигрантов через госграницу.

Показатели внушительные, а, значит, граница под надежной защитой. И в свой профессиональный праздник пограничники продолжают нести службу.