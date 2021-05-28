Под Белгородом архитекторы московского «Гаража» спроектируют художественную школу

В Старом Осколе капитально отремонтируют фасад здания школы № 6, построенной в 1977-м году. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«Архитекторы московского музея «Гараж» спроектируют детскую художественную школу в Губкине», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Для составления новой концепции здания художественной школы подключат именитое архитектурное столичное бюро. За его плечами множество проектов, связанных с искусством: книжные магазины, арт-резиденция и несколько десятков выставок в Московском музее современного искусства, Еврейском музее, ВДНХ, музее современного искусства «Гараж».

«Мы недавно встречались в Губкине с родителями, которые очень ждут появления новой художественной школы, - отметил глава региона Вячеслав Гладков. - На новое учреждение возложены большие надежды, мы не можем позволить себе что-то безвкусное. При этом нам нельзя затягивать со сроками строительства».

Также одобрено строительство нового детского сада в селе Сергиевка Губкинского городского округа. Новое дошкольное учреждение будет исполнено в стиле русской усадьбы 19 века. Здание рассчитано на 55 детей, которых поделят на три группы. Концепция строительства предусматривает вертикальное озеленение, беседки для родителей и теневые навесы.

Помимо прочего, в Старом Осколе капитально отремонтируют фасад здания школы № 6, построенной в 1977-м году. Проект предусматривает утепление фасадов и декоративную отделку. Стоимость ремонта - 205 миллионов рублей. Ремонт завершат до конца 2022 года.