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Здоровье28 мая 2021 9:52

Почти 290 тысяч жителей Белгородской области получили первый компонент вакцины от COVID-19

Наш регион находится на втором месте в России по темпам вакцинации от коронавируса
Алексей СЕРГУНИН
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Продолжают лечение около 4,5 тысяч человек, из которых в стационарах – меньше тысячи.

Продолжают лечение около 4,5 тысяч человек, из которых в стационарах – меньше тысячи.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Первый компонент вакцины от коронавируса получили уже почти 290 тысяч жителей Белгородской области», - сообщает пресс-служба администрации губернатора и правительства региона.

В целом ситуация с коронавирусной инфекцией остается стабильной. Продолжают лечение около 4,5 тысяч человек, из которых в стационарах – меньше тысячи.

Белгородская область находится на втором месте в стране по темпам вакцинации от COVID-19.

Напомним, в трехстороннем Соглашении, которое готовится к заключению между Правительством региона, областным объединением организаций профсоюзов и работодателями, предусмотрено предоставление работникам выходного в день вакцинации.

Коронавирус Covid-19