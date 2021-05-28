Почти 290 тысяч жителей Белгородской области получили первый компонент вакцины от COVID-19

Продолжают лечение около 4,5 тысяч человек, из которых в стационарах – меньше тысячи.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
«Первый компонент вакцины от коронавируса получили уже почти 290 тысяч жителей Белгородской области», - сообщает пресс-служба администрации губернатора и правительства региона.
В целом ситуация с коронавирусной инфекцией остается стабильной. Продолжают лечение около 4,5 тысяч человек, из которых в стационарах – меньше тысячи.
Белгородская область находится на втором месте в стране по темпам вакцинации от COVID-19.
Напомним, в трехстороннем Соглашении, которое готовится к заключению между Правительством региона, областным объединением организаций профсоюзов и работодателями, предусмотрено предоставление работникам выходного в день вакцинации.