Под Белгородом любительские театры выявили лучших

Гран-при и денежная премия единодушно присуждены «Зеркалу» из Строителя.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
«300 артистов приняли участие в VIII открытом фестивале-конкурсе любительских театров», - информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.
«Театральная весна в имении Хорватов» прошла в Грайворонском горокруге.
Среди детских коллективов лучшими стали «Вытворяшки» из города Строитель. Актеры этого любительского театра Виктория Бородина и Артем Косыгин признаны лучшими среди юных артистов.
Среди взрослых актерских составов дипломом I степени награждены театры «Портал» из села Быковка Яковлевского округа и «Пятый сезон» из Дубовского Дворца культуры Белгородского района.
А гран-при и денежная премия единодушно присуждены «Зеркалу» из Строителя.
В номинации «Лучшая женская роль» победу одержала Людмила Слободина из «Портала».
За лучшую мужскую роль награждены Виталий Кулик из «Зеркала» и Виктор Митяков из «Винтажа».