Под Белгородом любительские театры выявили лучших

Гран-при и денежная премия единодушно присуждены «Зеркалу» из Строителя. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«300 артистов приняли участие в VIII открытом фестивале-конкурсе любительских театров», - информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

«Театральная весна в имении Хорватов» прошла в Грайворонском горокруге.

Среди детских коллективов лучшими стали «Вытворяшки» из города Строитель. Актеры этого любительского театра Виктория Бородина и Артем Косыгин признаны лучшими среди юных артистов.

Среди взрослых актерских составов дипломом I степени награждены театры «Портал» из села Быковка Яковлевского округа и «Пятый сезон» из Дубовского Дворца культуры Белгородского района.

А гран-при и денежная премия единодушно присуждены «Зеркалу» из Строителя.

В номинации «Лучшая женская роль» победу одержала Людмила Слободина из «Портала».

За лучшую мужскую роль награждены Виталий Кулик из «Зеркала» и Виктор Митяков из «Винтажа».