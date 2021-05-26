В Белгородской области будет жарко и дождливо

Местами дожди и грозы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным белгородских синоптиков, завтра, 27 мая на территории региона ожидается переменная облачность. Местами небольшие дожди и грозы.

Ветер юго-восточный от пяти до десяти метров в секунду, при грозах возможны порывы до 15-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от десяти до 15-ти градусов выше ноля, днем – от плюс 23-х до плюс 28-ми градусов.

В Белгороде ночью – от 13-ти до 15-ти градусов выше ноля, днем – от 26-ти до 28-ми градусов тепла.

В связи с повышением температуры воздуха на территории региона вероятность возникновения ландшафтных пожаров увеличивается. Главное управление МЧС России по Белгородской области обращается к населению региона с просьбой быть бдительными, не допускать возгорания сухой растительности вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов.

Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.