Жителя Белгородской области могут посадить в тюрьму за драку с коллегой

Во время ссоры подозреваемый нанес оппоненту удар рукой в лицо, после чего они упали и продолжили бороться. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В дежурную часть ОМВД России по Губкину поступило сообщение из медучреждения о том, что с травмами груди к ним доставили 42-летнего мужчину.

«По подозрению в причинении ему телесных повреждений полицейские задержали 31-летнего местного жителя», - информирует пресс-служба УМВД по Белгородской области.

По предварительным данным, мужчины вместе работали на одном из предприятий. В строительном вагончике между ними разгорелся конфликт. Во время ссоры подозреваемый нанес оппоненту удар рукой в лицо, после чего они упали и продолжили бороться. Работники организации, ставшие очевидцами происходящего, пресекли драку и вызвали скорую помощь.

Следственный отдел ОМВД России по Губкину возбудил уголовное дело в соответствии с ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Максимальное наказание – лишение свободы на срок до восьми лет.