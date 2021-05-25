В Белгородскую область приходит тепло

Температура воздуха в Белгородской области днем от 23-х до 28-ми градусов тепла. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным белгородских синоптиков, завтра, 26 мая на территории региона ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер ночью восточный от пяти до десяти метров в секунду, днем - юго-восточный от семи до 12-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от восьми до 13-ти градусов выше ноля, днем – от 23-х до 28-ми градусов тепла.

В Белгороде ночью 11 – 13 градусов выше ноля, днем – от плюс 24-х до плюс 26-ти градусов.

Главное Управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям региона о соблюдении мер пожарной безопасности.

Во время сухой погоды риск возникновения пожаров значительно увеличивается, особенно в районах сельской местности, в частном жилом секторе и садово-дачных обществах. Не поджигайте сухую траву и мусор вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов.

Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его.

О происшествиях сообщайте по единому номеру вызова служб экстренного реагирования «112». Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.