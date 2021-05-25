Под Белгородом монтер попал под поезд

Сейчас выясняют, почему пострадавший в момент инцидента находился на значительном расстоянии от места своей работы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Следственный отдел по городу Губкин СУ СК РФ по Белгородской области организовал доследственную проверку по несчастному случаю на производстве с 60-летним монтером пути АО «Лебединский ГОК».

По предварительным данным, утром 23 мая монтер пути 5-го разряда проводил работы по укладке, ремонту и выправке тупика № 1.

После обеда монтер вышел из административно-бытового комплекса, и в районе перевода № 6 попал под движущийся специализированный поезд, получив травмы, не совместимые с жизнью.

Сейчас идет опрос руководителей работ, выясняется, почему пострадавший находился на значительном расстоянии от места своей работы.