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Происшествия25 мая 2021 10:06

Под Белгородом монтер попал под поезд

Следственный комитет проводит проверку
Алексей СЕРГУНИН
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Сейчас выясняют, почему пострадавший в момент инцидента находился на значительном расстоянии от места своей работы.

Сейчас выясняют, почему пострадавший в момент инцидента находился на значительном расстоянии от места своей работы.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Следственный отдел по городу Губкин СУ СК РФ по Белгородской области организовал доследственную проверку по несчастному случаю на производстве с 60-летним монтером пути АО «Лебединский ГОК».

По предварительным данным, утром 23 мая монтер пути 5-го разряда проводил работы по укладке, ремонту и выправке тупика № 1.

После обеда монтер вышел из административно-бытового комплекса, и в районе перевода № 6 попал под движущийся специализированный поезд, получив травмы, не совместимые с жизнью.

Сейчас идет опрос руководителей работ, выясняется, почему пострадавший находился на значительном расстоянии от места своей работы.

ЧП