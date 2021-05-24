С 1 июня все медицинские рецепты на Белгородчине будут оформлять только в электронном виде

С начала года уже четверть из 450 тысяч рецептов, выписанных всем категориям пациентов, оформлены в электронном виде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Белгородская область первой в стране приступила к внедрению сервиса «Электронный рецепт».

Наш регион входит в число пяти пилотных площадок. В настоящее время к сервису подключены все медицинские организации и аптеки, обеспечивающие лекарствами льготные категории граждан, а также почти 60 процентов других аптек. Медицинские сотрудники прошли обучение, персональные данные пользователей сервиса защищены.

«С 1 июня рецепты начнут выписывать в электронном виде всем жителям региона по умолчанию. По желанию пациента дубликат рецепта распечатают на бумаге», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«В течение двух лет планируем обеспечить всех семейных врачей планшетами, что позволит им оформлять электронные рецепты и при посещении пациентов на дому», - сообщила заместитель начальника департамента здравоохранения области Елена Андронова.

С начала года уже четверть из 450 тысяч рецептов, выписанных всем категориям пациентов, оформлены в электронном виде. При этом доля электронных рецептов, полученных белгородцами в мае 2021 года, превышает 40 процентов.

«В ближайшее время планируем расширить функционал сервиса «Электронный рецепт», в частности, появится возможность бронировать медикаменты в аптеках», – отметил заместитель начальника управления развития инфраструктуры цифровой экономики департамента цифрового развития области Дмитрий Гавришов.

Напомним, чтобы использовать сервис «Электронный рецепт», необходимо установить на смартфон соответствующее мобильное приложение и пройти регистрацию на едином портале госуслуг. В приложении указаны аптеки, подключенные к сервису, через которое можно также проверить наличие препаратов и их стоимость.