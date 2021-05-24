В Белгородской области весь персонал детских лагерей проверят на COVID-19

В настоящее время проверку Роспотребнадзора прошли 90 процентов лагерей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков подчеркнул, что задача органов власти, чтобы каждый ребенок, который будет находиться в летнем лагере, был в безопасности.

Для этого весь персонал пройдет в обязательном порядке ПЦР-тестирование, а также должен иметь сертификат вакцинации от COVID-19.

По данным департамента образования, в этом сезоне запустят в работу 712 оздоровительных лагерей. При этом на базе школы могут функционировать сразу несколько лагерей: с дневным пребыванием для малышей или труда и отдыха для старшеклассников. В них смогут отдохнуть 120 тысяч школьников региона.

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, в настоящее время проверку Роспотребнадзора прошли 90 процентов лагерей. Параллельно с этим сейчас будущий персонал проходит гигиеническое обучение, аттестацию и медицинские осмотры.

Всего в период летней оздоровительной кампании будут задействованы около пяти тысяч педагогов и свыше 500 медицинских работников, более трех тысяч обслуживающего персонала.