В Белгороде запустят новые троллейбусные маршруты

Изменения связаны с завершением 10 июля действующего муниципального контракта на троллейбусные маршруты №№1, 4, 5 и 8. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации пресс-службы мэрии Белгорода, «в областном центре запустят новые троллейбусные маршруты».

С 11 июля появятся маршруты № 8М и 9М.

Маршрут №8 М «БГТУ – Костюкова – аэропорт» пройдет по улицам Костюкова, Щорса, проспекту Б. Хмельницкого. Он заменит маршрут троллейбуса №8 (Аэропорт – БГТУ).

Маршрут №9 М «Железнодорожный вокзал – аэропорт» будет отправляться с Привокзальной площади, следовать по ул. Вокзальной, затем проспектам Белгородскому и Б. Хмельницкого. Он придет на смену маршрутам №1 и №4, но не будет предполагать следования по пр. Славы.

Изменения связаны с завершением 10 июля действующего муниципального контракта на троллейбусные маршруты №№1, 4, 5 и 8. В настоящее время проходят электронные торги на маршруты №8 М и №9 М.

«Новая маршрутная сеть предполагает такое расположение троллейбусных маршрутов, чтобы они могли себя оправдать с экономической стороны, были окупаемы, - пояснил заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок и маршрутной сети департамента горхозяйства Олег Никаноров. - Немаловажный фактор – полосность улично-дорожной сети для маневренности троллейбуса. На Садовой – Железнякова было задваивавание троллейбусных и автобусных маршрутов».