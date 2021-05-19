Родившие двойню или тройню жительницы Белгородской области смогут улучшить жилищные условия

За двойню выплатят 150 тысяч рублей, за тройню – 300. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«Единовременную выплату за рождение двойни или тройни можно потратить на улучшение жилищных условий», - информирует пресс-служба мэрии областного центра.

Право на выплату имеют матери, родившие двойню или тройню с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года. Условия для получения денег – гражданство РФ, регистрация в Белгородской области матери и детей.

За двойню выплатят 150 тысяч рублей, за тройню – 300.

Для получения выплаты нужно предоставить письменное заявление по месту регистрации матери и детей, паспорт гражданина РФ, свидетельства о рождении всех несовершеннолетних детей и информацию о наличии у детей лицевого счета с указанием реквизитов.

На вопросы о назначении единовременной выплаты ответят в Центре социальных выплат Белгорода по адресу: ул. Князя Трубецкого, д. 62 в среду с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). Телефоны: (4722) 32-61-61, 32-61-60, 27-45-52, 33-37-02.