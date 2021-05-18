19 мая в Белгородской области ожидаются дожди с градом

Днем кратковременные дожди, местами грозы.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
По данным белгородских синоптиков, завтра, 19 мая на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода.
Ночью местами небольшие дожди. Днем кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град.
Ветер юго-восточный от восьми до 13-ти метров в секунду, при грозах возможны порывы до 18-ти метров в секунду.
Температура воздуха ночью от десяти до 15-ти градусов выше ноля, днем – от плюс 16-ти до плюс 21-го градуса.
В Белгороде ночью – от 12-ти до 14-ти градусов выше ноля, днем – от плюс 17-ти до плюс 19-ти градусов.