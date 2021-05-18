19 мая в Белгородской области ожидаются дожди с градом

Днем кратковременные дожди, местами грозы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным белгородских синоптиков, завтра, 19 мая на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью местами небольшие дожди. Днем кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град.

Ветер юго-восточный от восьми до 13-ти метров в секунду, при грозах возможны порывы до 18-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от десяти до 15-ти градусов выше ноля, днем – от плюс 16-ти до плюс 21-го градуса.

В Белгороде ночью – от 12-ти до 14-ти градусов выше ноля, днем – от плюс 17-ти до плюс 19-ти градусов.