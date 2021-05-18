Белгородские семьи выявят самых активных

Семьи-победители получат дипломы и поощрительные призы. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Белгородские семьи примут участие в конкурсе «Лучшая семья управы».

Заявки принимаются от семей, которые воспитали или воспитывают трех и более детей, активно участвуют в мероприятиях и общественной жизни города, принимаются до 28 мая.

Есть также отдельный зачет для молодых семей, в которых возраст супругов не превышает 35 лет, а стаж совместной жизни не менее трех лет с одним или более ребенком.

Конкурсный отбор пройдет заочно на основании представленных конкурсантами документов и материалов. Семьи-победители получат дипломы и поощрительные призы.