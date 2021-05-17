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Здоровье17 мая 2021 14:21

666 жителей Белгородчины умерли от коронавируса

Тем временем за минувшие сутки в регионе 60 человек заболели COVID-19
Алексей СЕРГУНИН
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За сутки в регионе 60 пациентов заболели, а выздоровели – 12.

За сутки в регионе 60 пациентов заболели, а выздоровели – 12.

Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Белгорода 1945 года рождения, проходившая лечение в Городской больнице №2 Белгорода, а также жительница Борисовского района 1935 года рождения, проходившая лечение в Борисовской ЦРБ.

За это же время 60 пациентов заболели, а выздоровели – 12.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 37930 человек, выздоровели – 33456, умерли – 666.

Коронавирус Covid-19