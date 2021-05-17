666 жителей Белгородчины умерли от коронавируса

За сутки в регионе 60 пациентов заболели, а выздоровели – 12. Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Белгорода 1945 года рождения, проходившая лечение в Городской больнице №2 Белгорода, а также жительница Борисовского района 1935 года рождения, проходившая лечение в Борисовской ЦРБ.

За это же время 60 пациентов заболели, а выздоровели – 12.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 37930 человек, выздоровели – 33456, умерли – 666.