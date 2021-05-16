Еще 62 жителя Белгородской области заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 37870 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончался еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это житель Старооскольского городского округа 1939 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице, а также житель Корочанского района 1955 года рождения, проходивший лечение в Городской больнице №2 Белгорода.

За это же время 62 пациента заболели, а выздоровел – 21.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 37870 человек, выздоровели – 33444, умерли – 664.