Белгород
Еще
Радио
Белгород
Еще
Радио
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье16 мая 2021 16:48

Еще 62 жителя Белгородской области заболели коронавирусом

Тем временем за минувшие сутки в регионе 21 человек вылечился от COVID-19
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 37870 человек.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 37870 человек.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончался еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это житель Старооскольского городского округа 1939 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице, а также житель Корочанского района 1955 года рождения, проходивший лечение в Городской больнице №2 Белгорода.

За это же время 62 пациента заболели, а выздоровел – 21.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 37870 человек, выздоровели – 33444, умерли – 664.

Коронавирус Covid-19