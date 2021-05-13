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Спорт13 мая 2021 15:13

Девять волейболистов покинули «Белогорье»

В сезоне-2021/22 наша команда станет моложе
Алексей СЕРГУНИН
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По ходу сезона клуб расстался с сербским доигрывающим Иваном Боровняком и итальянским диагональным Набриэле Нелли. Фото belogorievolley.ru.

По ходу сезона клуб расстался с сербским доигрывающим Иваном Боровняком и итальянским диагональным Набриэле Нелли. Фото belogorievolley.ru.

После неудачного выступления в сезоне-2020/21 волейбольный клуб «Белогорье» расстался с целой группой опытных волейболистов.

Из прежнего состава остались только центральный блокирующий Алексей Самойленко и молодые воспитанники клуба – Павел Тетюхин, Егор Сиденко, Иван Кузнецов, Всеволод Абрамычев, Илья Сподобец.

По окончании сезона команду покинули девять человек: связующие Игорь Колодинский, Сергей Багрей, Егор Казбанов, блокирующие Сергей Червяков, Сергей Рохин, Руслан Ханипов, доигровщики Дмитрий Ильиных, Дмитрий Леонтьев и либеро Никита Еремин.

Напомним, что по ходу сезона клуб расстался с сербским доигрывающим Иваном Боровняком и итальянским диагональным Набриэле Нелли.

Как сообщает пресс-служба «Белогорья», в новом сезоне «команда станет немного моложе».