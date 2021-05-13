В Белгороде из-за ночи музеев изменится расписание пригородного поезда

Отправление электропоезда из Прохоровки переносится с 15:55 на 19:00. Прибытие в Белгород - в 20:00. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области, для удобства жителей региона, которые планируют посетить музей-заповедник «Прохоровское поле» в день акции «Ночь музеев», изменится расписание пригородного (туристического) поезда № 6543 Прохоровка – Белгород.

Отправление из Прохоровки переносится с 15:55 на 19:00.

Поезд будет следовать по следующему расписанию:

- о.п. Звонница 19:06 – 19:07,

- Беленихино 19:16 – 19:17,

- Сажное 19:27 – 19:28,

- Гостищево 19:34 – 19:35,

- Беломестная 19:45 – 19:46,

- прибытие в Белгород - 20:00.